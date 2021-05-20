SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de sıklıkla alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince ekonominin merkezi haline gelen sarı metal, inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor. Bu kapsamda; 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!