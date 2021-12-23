SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

Milyonlar altın fiyatları ile ilgili son duruma kilitlenmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası hem döviz kurları hem de altın fiyatları sert çakıldı. Haftaya bin liranın üzerinde başlayan altın fiyatları, az önce 600 liranın altını gördü. Bu noktada, altın fiyatları bugün ne kadar, gram ve çeyrek altında düşüş sürecek mi soruları merak konusu oluyor. Gram altın, dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi? İşte detaylar;