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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:29

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

Milyonlar altın fiyatları ile ilgili son duruma kilitlenmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası hem döviz kurları hem de altın fiyatları sert çakıldı. Haftaya bin liranın üzerinde başlayan altın fiyatları, az önce 600 liranın altını gördü. Bu noktada, altın fiyatları bugün ne kadar, gram ve çeyrek altında düşüş sürecek mi soruları merak konusu oluyor. Gram altın, dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu yüzbinlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ekim ayıyla birlikte yükseliş trendine giren altın fiyatları haftaya bin liranın üzerinde bir fiyatla başladı. Altın fiyatları yeni kur korumalı tl mevduat sistemi ile birlikte adeta çakılarak 600 liranın altını gördü. Bu noktada, altın fiyatları bugün ne kadar, gram ve çeyrek altında düşüş sürecek mi soruları vatandaşların gündemine oturdu. İşte güncel ve canlı altın fiyatlarına ilişkin detaylar;

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

23 ARALIK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları aşağıda yer alıyor;

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.079,66

SATIŞ:4.195,39

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.227,00

SATIŞ: 4.434,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 576,07

SATIŞ: 606,35

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında tarihi düşüş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç Türk Lirası oldu, düşüş sürecek mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.020,00

SATIŞ: 1.085,00

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