SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor! 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatlarındaki oran merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği olan ve özellikle son zamanlarda yükseliş gösteren sarı metal canlı rakamlara göre; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 470 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 668 liradan işlem görüyor. Buna göre; 28 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.