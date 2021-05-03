SON DAKİKA

Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor. 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik fiyatı 423 lira üzerinden işlem görürken yarım altın ise bin 504 lira üzerinden işlem görüyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeler…