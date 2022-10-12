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SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:05
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
09:09
SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Son dakika haberleri: AK Parti, Anayasa'da yapılacak başörtüsü ile ilgili değişikliğe son şeklini vermeye hazırlanıyor. Daha önce 5 maddelik bir değişiklik öngören AK Parti, sayıyı 3'e indirdi. Başörtüsü için Anayasa'nın 10 ve 24'üncü maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Üçüncü madde ise aile ile ilgili.