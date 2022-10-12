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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:09

SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Son dakika haberleri: AK Parti, Anayasa'da yapılacak başörtüsü ile ilgili değişikliğe son şeklini vermeye hazırlanıyor. Daha önce 5 maddelik bir değişiklik öngören AK Parti, sayıyı 3'e indirdi. Başörtüsü için Anayasa'nın 10 ve 24'üncü maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Üçüncü madde ise aile ile ilgili.

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsü ile ilgili yapılacak anayasa değişikliğine son rötuşları atmak için dün de bir toplantı yaptı.

SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Toplantıda öncelikli olarak son bir haftadır yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

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SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

3 MADDEYE İNİYOR

AK Parti daha önce Anayasa'nın çalışma hayatı, temel hak ve özgürlükler, kamu görevi gibi 5 maddesinde değişiklik yapılmasını planlamıştı.

SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Ancak son gelinen noktada madde sayısı 3'e indi. Bunlardan ikisi başörtüsü ile ilgili.

SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

NE EKLENECEK?

Başörtüsü için Anayasa'nın "kanun önünde eşitlik" başlıklı 10 ile "din ve vicdan hürriyeti" başlıklı 24'üncü maddelerinde değişiklik yapılması gündeme geldi.

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