Haberler Yaşam SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:09

SON DAKİKA: Anayasa değişikliği 3 maddeye indi! Son rötuşlar yapılıyor: İki maddede değişiklik yapılması gündemde...

Son dakika haberleri: AK Parti, Anayasa'da yapılacak başörtüsü ile ilgili değişikliğe son şeklini vermeye hazırlanıyor. Daha önce 5 maddelik bir değişiklik öngören AK Parti, sayıyı 3'e indirdi. Başörtüsü için Anayasa'nın 10 ve 24'üncü maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Üçüncü madde ise aile ile ilgili.