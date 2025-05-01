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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:52

SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu, ilçede hayatı felç etti. Öte yandan birçok il için sarı kodlu ikaz geldi. İstanbul dahil birçok ili sağanak yağış vuracak. Peki İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? Ankara'da yağışlar devam edecek mi? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Meteoroloji'den son dakika yağış alarmı verildi. İstanbul ve Ankara dahil birçok il için uyarılar peş peşe geldi. Peki hava durumuyla ilgili son durum ne? İşte detaylar...

SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra dolu ve ardından gelen sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Özellikle ilçe merkezinde bulunan evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı. Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu. İlçede bulunan iki alt geçitte sürücüler mahsur kaldı.

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SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İlçeye bağlı kırsal alanlarda bulunan çok sayıda arpa ve buğday tarlası da dolu ve sel sularından zarar gördü. Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala meydana gelen afetin büyük maddi kayba yol açtığını ifade etti.

SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Manisa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Aydın, Uşak, Denizli, Antalya'nın batı iç kesimleri, Sivas, Ordu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.