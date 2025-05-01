Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
18:52
SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışı ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu, ilçede hayatı felç etti. Öte yandan birçok il için sarı kodlu ikaz geldi. İstanbul dahil birçok ili sağanak yağış vuracak. Peki İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? Ankara'da yağışlar devam edecek mi? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...