SON DAKİKA! Ankara sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Manisa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Aydın, Uşak, Denizli, Antalya'nın batı iç kesimleri, Sivas, Ordu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.