Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:30
SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!
Son dakika haberi... Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme', 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve '6136 sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.