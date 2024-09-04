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Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:30

SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Son dakika haberi... Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme', 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve '6136 sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Son dakika... Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesi Leyla Çetiner'i Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerine gittiği sırada silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Nezarethanede adli tıp doktoru tarafından muayenesi yapılan Şener'in 3 hafta boyunca Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde gözetim alınma alınması yönünde rapor verildi.

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SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten Öldürme', ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', '6136 sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Mala Zarar Verme' suçundan soruşturma başlatılan Şener'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılması için hastaneye sevkine karar verildi.

SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

'CEZAİ SORUMLULUĞUNU ETKİLEYECEK HASTALIĞI YOK'

Şener Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde gözetim süresi tamamlanarak Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi Sağlık Kurulu tarafından değerlendirme yapılarak rapor hazırlandı.

SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Raporda, Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edildi. Şener'in işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu kaydedildi.

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