SON DAKİKA | Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten Öldürme', ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', '6136 sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Mala Zarar Verme' suçundan soruşturma başlatılan Şener'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılması için hastaneye sevkine karar verildi.