Son dakika: Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

SON DAKİKA: ANTALYA'DA AŞÇI KAFASINI KESMİŞTİ! MEHMET SAMİ TUĞRUL TOPRAĞA VERİLDİ Türkiye, Antalya'da yaşanan vahşetle sarsıldı. Aşçı tarafından kafası kesilen genç adam son yolculuğuna uğurlandı. Olay, salı günü Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklandı. Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Mehmet Sami Tuğrul için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul, 'Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Arusumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı' dedi. Tuğrul'un mezun olduğu Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Vural Gök ise, 'Öğrencimiz geçen yıl mezun olmuştu. Derslerine devam eden, çalışkan, inançlı bir öğrencimizdi. Çok efendi, sakin, sessiz bir yapıya sahipti. Biz kendisine çok üzüldük. Allah rahmet eylesin' dedi.