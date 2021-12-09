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Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi
Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 15:14

Son dakika: Antalya'da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Son dakika haberi: Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

DHA
Son dakika: Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

SON DAKİKA: ANTALYA'DA AŞÇI KAFASINI KESMİŞTİ! MEHMET SAMİ TUĞRUL TOPRAĞA VERİLDİ

Türkiye, Antalya'da yaşanan vahşetle sarsıldı. Aşçı tarafından kafası kesilen genç adam son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika: Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Olay, salı günü Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde meydana geldi.

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Son dakika: Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

Son dakika: Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklandı.

Son dakika: Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.

Son Dakika: Antalya'da yurttaki aşçı tarafından başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi | Video

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