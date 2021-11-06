HaberlerYaşamSon dakika: Antalya'da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: 'Bu evden ölüm çıkacak'
Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:31
Son dakika: Antalya'da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: 'Bu evden ölüm çıkacak'
Antalya'da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye (47) 'İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D. (45), kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.