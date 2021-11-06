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Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: 'Bu evden ölüm çıkacak'
Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:31

Son dakika: Antalya'da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: 'Bu evden ölüm çıkacak'

Antalya'da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye (47) 'İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D. (45), kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.

DHA
Son dakika: Antalya’da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: ’Bu evden ölüm çıkacak’

SON DAKİKA: ANTALYA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFTİN KAVGASINDA KAN AKTI: 'BU EVDEN ÖLÜM ÇIKACAK'

Son dakika: Antalya’da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: ’Bu evden ölüm çıkacak’

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2017 yılında evlenen Ayşe D. (45) ile Barış D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı.

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Son dakika: Antalya’da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: ’Bu evden ölüm çıkacak’

Ancak aralarındaki anlaşmazlık devam eden çiftten Barış D., dün akşam saatlerinde eve geldiğinde eşini yatak odasında, kıyafetleri dağınık bir şekilde buldu.

Son dakika: Antalya’da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: ’Bu evden ölüm çıkacak’

Eşiyle konuşmaya çalışan Barış D.'ye, Ayşe D., kendisiyle barışmak istediğini söyledi.

Son dakika: Antalya’da boşanma aşamasındaki çiftin kavgasında kan aktı: ’Bu evden ölüm çıkacak’

İddiaya göre, Barış D. barışmayı reddedince Ayşe D., 'Odadan çık kıyafet alacağım' diyerek yalnız kaldı.

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