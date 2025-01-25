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Haberler Yaşam Son Dakika: Antalya'da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:41

Son Dakika: Antalya'da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Antalya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Akdeniz merkez üssünde gerçekleştiği belirtilen deprem detayları takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilerde büyüklük, derinlik ve konum araştırılıyor. Peki, 25 Ocak Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

Son Dakika: Antalya’da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Antalya deprem mi oldu araştırmaları gündemde. Merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri takip ediliyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan depremin ayrıntıları...

Son Dakika: Antalya’da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM!

AFAD'ın paylaştığı üzere Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya) merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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Son Dakika: Antalya’da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ANTALYA DEPREM

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya)

Tarih:2025-01-25

Saat:21:10:29 TSİ

Derinlik:7 km

Son Dakika: Antalya’da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Antalya’da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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