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Son Dakika: Antalya'da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
21:41
Son Dakika: Antalya'da deprem! 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Antalya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Akdeniz merkez üssünde gerçekleştiği belirtilen deprem detayları takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilerde büyüklük, derinlik ve konum araştırılıyor. Peki, 25 Ocak Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...