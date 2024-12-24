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SON DAKİKA: Antalya'da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü
Giriş Tarihi: 24.12.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
21:49
SON DAKİKA: Antalya'da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü
Antalya deprem ile sallandı. AFAD son dakika paylaşımı ile sarsıntının detaylarını duyurdu. Son depremler listesinde yerini alan depremin merkez üssü Kaş olarak belirlendi. Peki; Kandilli Rasathanesi ile 24 Aralık Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar...