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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü
Giriş Tarihi: 24.12.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:49

SON DAKİKA: Antalya'da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü

Antalya deprem ile sallandı. AFAD son dakika paylaşımı ile sarsıntının detaylarını duyurdu. Son depremler listesinde yerini alan depremin merkez üssü Kaş olarak belirlendi. Peki; Kandilli Rasathanesi ile 24 Aralık Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar...

SON DAKİKA: Antalya’da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü

Antalya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathenesi'nin paylaşımlarıyla sarsıntının detayları belli oluyor. İşte, Antalya'da depremin detayları...

SON DAKİKA: Antalya’da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Antalya Kaş merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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SON DAKİKA: Antalya’da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Akdeniz - [183.53 km] Kaş (Antalya)

Tarih:2024-12-24 Saat:21:19:43 TSİ Enlem:34.72167 N Boylam:28.62556 E

Derinlik:9.12 km

SON DAKİKA: Antalya’da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Antalya’da deprem oldu! AFAD paylaştı... Antalya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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