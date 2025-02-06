Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:11

SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

SON DAKİKA... Antalya'da "Hawala" adı verilen yasa dışı para transferi yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki uzantılarına aktaran suç örgütüne operasyon yapıldı. Kendilerine ait iş yerlerinde çuvallar dolusu parayı şifre sistemiyle teslim aldığı ortaya çıkan örgüte yönelik operasyonda el konulan paranın miktarı dudak uçuklattı!

Kerim CENGİL
SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

Antalya Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla 20 milyar para transferi yaptığı belirlenen suç örgütü çökertildi.

SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, elebaşılığını D.C.'nin yaptığı suç örgütlerine finansman sağlayan yapılanma deşifre edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, örgüt lideri D.C.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, örgütün yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği paraları resmi kayıtlara girmeden ekonomiye kazandırdığı, bu yöntemle vergi kaybına neden olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

ÇUVALLARLA DOLU PARALARI ŞİFRE SİSTEMİ İLE ALDILAR

Örgütün, "Hawala" adı verilen yasa dışı para transferi yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki uzantılarına büyük miktarlarda para aktardığı belirlendi. Finans kuruluşu gibi çalışan örgüt üyelerinin, kendilerine ait iş yerlerinde çuvallar dolusu parayı şifre sistemiyle teslim aldığı ortaya çıktı. Örgütün bugüne kadar yaklaşık 20 milyar TL'lik para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet soğuk cüzdan, 27 adet tapu, 30 adet cep telefonu, 30 adet USB bellek, 2 bilgisayar kasası, 5 laptop, 1 güvenlik kamera kayıt cihazı, 3 harici hard disk, 200 gram esrar bulundu.

SON DAKİKA