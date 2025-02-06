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SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:11
SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!
SON DAKİKA... Antalya'da "Hawala" adı verilen yasa dışı para transferi yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki uzantılarına aktaran suç örgütüne operasyon yapıldı. Kendilerine ait iş yerlerinde çuvallar dolusu parayı şifre sistemiyle teslim aldığı ortaya çıkan örgüte yönelik operasyonda el konulan paranın miktarı dudak uçuklattı!