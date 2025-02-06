SON DAKİKA... Antalya’da Hawala operasyonu: 20 milyar TL’yi aktaran çete suçüstü yakalandı!

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, örgüt lideri D.C.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, örgütün yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği paraları resmi kayıtlara girmeden ekonomiye kazandırdığı, bu yöntemle vergi kaybına neden olduğu tespit edildi.