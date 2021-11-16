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Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü
Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 16:06

Son dakika: Antalya'da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

Son dakika haberi: Antalya'nın Serik İlçesi'nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan polis, babayı gözaltına aldı.

İHA
Son dakika: Antalya’da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

SON DAKİKA: ANTALYA'DA KORKUNÇ OLAY! 3 AYLIK BEBEĞİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Son dakika: Antalya’da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

Olay, Serik İlçesi Orta Mahallede bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

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Son dakika: Antalya’da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti.

Son dakika: Antalya’da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

Son dakika: Antalya’da korkunç olay! 3 aylık bebeğini döverek öldürdü

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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