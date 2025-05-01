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Son Dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
17:58
Son Dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Antalya'nın Serik ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı Serik'te hissedildi. Depremin merkezi Serik olarak açıklanırken, saati ise 01 Mayıs 2025 tarihinde 17:43:44 (UTC) olarak kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar, depremin yerini ve şiddetini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Depremin derinliği ise 93.98 kilometre olarak belirlendi. İşte, Antalya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...