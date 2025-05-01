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Haberler Yaşam Son Dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:58

Son Dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Antalya'nın Serik ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı Serik'te hissedildi. Depremin merkezi Serik olarak açıklanırken, saati ise 01 Mayıs 2025 tarihinde 17:43:44 (UTC) olarak kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar, depremin yerini ve şiddetini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Depremin derinliği ise 93.98 kilometre olarak belirlendi. İşte, Antalya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını araştırmaya başladılar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, deprem 01 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:43:44 (UTC) civarında gerçekleşti. Depremin merkezi Serik olarak açıklanırken, derinliği ise 93.98 kilometre olarak kaydedildi. İşte, Serik'teki 3.9 büyüklüğündeki depreme dair detaylar...

Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 93.98 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. İşte, Antalya Serik depreme dair detaylar...

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Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ANTALYA DEPREM

Büyüklük 3.9 (ML)
Yer Serik (Antalya)
Tarih(UTC) 01-05-2025 17:43:44
Enlem 37.2
Boylam 30.9581
Derinlik 93.98 (KM)
Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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