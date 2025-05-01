Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını araştırmaya başladılar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, deprem 01 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:43:44 (UTC) civarında gerçekleşti. Depremin merkezi Serik olarak açıklanırken, derinliği ise 93.98 kilometre olarak kaydedildi. İşte, Serik'teki 3.9 büyüklüğündeki depreme dair detaylar...