SON DAKİKA: Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

Antalya'da dut ağacının altına bırakılmış yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak üzere 3 kameradan 100'un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.



