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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 13:04

SON DAKİKA: Antalya'da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

Son dakika haberi: Antalya'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde 10 günlük bir bebek dut ağacının altına terk edilmiş şekilde bulundu. Ağlama seslerini duyanlar bebeğin yardımına koştu. 13 aylık bebeği olan bir anne, kendi çocuğunu bırakarak aç olan bebeği emzirerek doyurdu. Bebeğini terk eden anne vizdanları sızlatırken, onu şefkatle emziren anne ise 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

SON DAKİKA: Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

Antalya'da dut ağacının altına bırakılmış yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak üzere 3 kameradan 100'un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

SON DAKİKA: Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.

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SON DAKİKA: Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi.

SON DAKİKA: Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!

100'ÜN ÜZERİNDE PLAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100'ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

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