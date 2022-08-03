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SON DAKİKA: Antalya'da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 13:04
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
13:04
SON DAKİKA: Antalya'da vicdanları sızlatan olay! Bir anne bunu nasıl yapar!
Son dakika haberi: Antalya'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde 10 günlük bir bebek dut ağacının altına terk edilmiş şekilde bulundu. Ağlama seslerini duyanlar bebeğin yardımına koştu. 13 aylık bebeği olan bir anne, kendi çocuğunu bırakarak aç olan bebeği emzirerek doyurdu. Bebeğini terk eden anne vizdanları sızlatırken, onu şefkatle emziren anne ise 'insanlık ölmemiş' dedirtti.