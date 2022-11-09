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SON DAKİKA | Antalya'daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...
Giriş Tarihi: 09.11.2022 13:40
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
13:41
SON DAKİKA | Antalya'daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan bir olay kan dondurdu. Alanya'da apartmanın 5. katından atıldığı belirlenen poşet içerisinde yeni doğan kız bebek ölüsü bulundu. Bir apartman girişinde şüpheli bir poşet gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olayda gözaltına alınan anne, baba ve kızı adliyeye sevk edildi. Öte yandan vahşette dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı...