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Giriş Tarihi: 09.11.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 13:41

SON DAKİKA | Antalya'daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan bir olay kan dondurdu. Alanya'da apartmanın 5. katından atıldığı belirlenen poşet içerisinde yeni doğan kız bebek ölüsü bulundu. Bir apartman girişinde şüpheli bir poşet gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olayda gözaltına alınan anne, baba ve kızı adliyeye sevk edildi. Öte yandan vahşette dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı...

İHA
SON DAKİKA | Antalya’daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu.

SON DAKİKA | Antalya’daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA | Antalya’daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kız olan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerde ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından aşağıya atıldığını tespit etti.

SON DAKİKA | Antalya’daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...

Jandarma ekipleri, 6. dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. (55) ve kızı N.S.'yi (15) gözaltına aldı.

SON DAKİKA | Antalya’daki vahşette dikkat çeken detaylar! 5. kattan poşet içerisinde atmışlardı: Kan izleri ele verdi...

ATILAN BEBEĞİN 15 YAŞINDAKİ KIZIN OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede 5. kattan atılan bebeğin yeni doğum yapan 15 yaşındaki N.S'ye ait olduğu belirlendi.

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