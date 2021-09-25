SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven’in dayısı sır detayı anlattı

Son dakika haberi...Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sırra kadem bastı. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Aydos Ormanı'nda asılı bulunan gencin öldüğüne dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. 'Arda Yurtseven neden öldü' sorusu Türkiye'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise bu konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalar yaptı. Arda'nın yanında bulunan çantadan da bahseden Kaya, şu ifadeleri kullandı. İşte son dakika haberinin detayları