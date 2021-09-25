Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven'in dayısı sır detayı anlattı
Giriş Tarihi: 25.09.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 08:30

SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven'in dayısı sır detayı anlattı

Son dakika haberi...Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sırra kadem bastı. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Aydos Ormanı'nda asılı bulunan gencin öldüğüne dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. 'Arda Yurtseven neden öldü' sorusu Türkiye'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise bu konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalar yaptı. Arda'nın yanında bulunan çantadan da bahseden Kaya, şu ifadeleri kullandı. İşte son dakika haberinin detayları

AYKUT SONCU
YASİN SUS
SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven’in dayısı sır detayı anlattı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven’in dayısı sır detayı anlattı

Son dakika haberi...İstanbul Kartal'da yaşayan16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven’in dayısı sır detayı anlattı

Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşıldı.

SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven’in dayısı sır detayı anlattı

Bunun üzerine ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

SON DAKİKA | Arda Yurtseven neden öldü? Arda Yurtseven’in dayısı sır detayı anlattı

'AĞAÇTA ASILI BULUNDU'

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

SON DAKİKA