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SON DAKİKA: ARTVİN'DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
09:26
SON DAKİKA: ARTVİN'DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği
Son dakika deprem haberleri arasında yerini alan Artvin deprem haberi araştırılıyor. Gürcistan merkezli meydana gelen depremin ülkemizde de hissedilmesi ardından araştırmalar hız kazandı. Şehrin sakinleri Artvin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği...