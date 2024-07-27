SON DAKİKA: ARTVİN’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

Artvin deprem ile sallandı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti Gürcistan merkezli gerçekleşen sarsıntı ülkemizde de Artvin ilinden hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yöneldi. Peki; Artvin'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?