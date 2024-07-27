Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: ARTVİN'DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 09:26

SON DAKİKA: ARTVİN'DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

Son dakika deprem haberleri arasında yerini alan Artvin deprem haberi araştırılıyor. Gürcistan merkezli meydana gelen depremin ülkemizde de hissedilmesi ardından araştırmalar hız kazandı. Şehrin sakinleri Artvin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği...

SON DAKİKA: ARTVİN’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

Artvin deprem ile sallandı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti Gürcistan merkezli gerçekleşen sarsıntı ülkemizde de Artvin ilinden hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yöneldi. Peki; Artvin'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ARTVİN’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

ARTVİN'DE DEPREM!

Artvin deprem ile sallandı. 27 Temmuz saat 08.45'te gerçekleşen sarsıntı Gürcistan merkezli gerçekleşti. 3.8 şiddetindeki sarsıntı yerin 9 km altında meydana geldi.

İşte, detaylar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: ARTVİN’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

ARTVİN DEPREM

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [117.49 km] Borçka (Artvin)

Tarih:2024-07-27

Saat:08:45:02 TSİ

Derinlik:9.07 km

SON DAKİKA: ARTVİN’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ARTVİN’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Artvin deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA