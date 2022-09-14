Haberler Yaşam Son dakika: Artvin'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:18

Son dakika: Artvin'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'de belirli aralıklarla etkili olan sağanak yağış Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Arhavi ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı evleri ise su bastı.