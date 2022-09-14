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Haberler Yaşam Son dakika: Artvin'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:18

Son dakika: Artvin'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'de belirli aralıklarla etkili olan sağanak yağış Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Arhavi ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı evleri ise su bastı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Son dakika: Artvin’de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Son dakika: Artvin’de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı evler ise su bastı.

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Son dakika: Artvin’de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Doğu Karadeniz bölgesinde 3 gündür araklı yağan yağmur etkili yağışla birlikte su kanalları yükselmesi sonucu yollar göle döndü.

Son dakika: Artvin’de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Musazade Mahallesi'nde ise bazı evlerin giriş ve alt katlarını su bastı.

Son dakika: Artvin’de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu! Yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Belediye ve DSİ ekipleri dere yataklarında ve bölgede su ve çamur tahliyesi çalışmalarına başladı.

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