Son dakika | Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!

Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş'ta ve birçok ilde meydana getirdiği yıkım dışında dağlar, yollar ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Köy yollarında kilometrelerce uzunluğunda çatlak ve yarıklar oluşurken, sarsıntının etkisiyle tahrip olan doğada dehşetin izlerini görmek mümkün. İşte iki depremin açtığı büyük hasarın yeni görüntüleri...



