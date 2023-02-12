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Son dakika | Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
17:05
Son dakika | Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!
Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikili deprem Kahramanmaraş'ta kara yolu ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Depremlerin yol açtığı hasar ve deprem anına ilişkin her geçen dakika yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Deprem sonrası köy yollarında çekilen görüntüler deprem anında olan bitenin tam bir dehşet olduğunu gözler önüne serdi. İşte yolları yeryüzünü parça parça ayıran felaketin izleri