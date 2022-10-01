Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

KIZI EŞKALLERİNİ VERMİŞTİ

Olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülen küçük N.Ç.'ye tıbbi müdahale yapılarak sakinleştirici ilaçlar verildi. Komşular, öldürülen öğretmen ile kocası arasında iki gün önce şiddetli bir kavga meydana geldiğini ve o günden beri de kocası Şerafettin Çelik'in eve gelmediğini söylediler.