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Haberler Yaşam Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...
Giriş Tarihi: 01.10.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 11:03

Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

Son dakika haberler: İstanbul Fatih'te 18 yıl önce 10 yaşındaki kızının gözleri önünde başından iki kurşunla vurularak infaz edilen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetindeki sır perdesi ortadan kalktı. Vicdanına yenik düşerek 18 yıl aradan sonra cinayeti itiraf ederek müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'i "Kocası azmettirdi arkadaşım ve ben öldürdüm" diyen şüpheli Erkan C. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE KAPIYI AÇAR AÇMAZ 2 KURŞUN!

Fatih Ördekkasap Mahallesi Karakeçili Sokak'ta 5 Mayıs 2004 günü sabah saat 06:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik kapısına gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki kurşunla vurularak öldürüldü. Olayı gören öğretmenin 10 yaşındaki kızı şok geçirdi.

Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

KIZI EŞKALLERİNİ VERMİŞTİ

Olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülen küçük N.Ç.'ye tıbbi müdahale yapılarak sakinleştirici ilaçlar verildi. Komşular, öldürülen öğretmen ile kocası arasında iki gün önce şiddetli bir kavga meydana geldiğini ve o günden beri de kocası Şerafettin Çelik'in eve gelmediğini söylediler.

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Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

Polise annesini öldüren katillerin eşkalini veren küçük N.Ç., zanlıların eldiven taktığını söyledi.

Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

CİNAYET GÜNÜ KOCA EVDE YOKMUŞ

Cinayetin işlendiği yıl konuyla ilgili basına çıkan haberlerde öğretmenin eşinin 1999 yılında Narkotik polisi tarafından aranan şüphelilerden olduğu ve 2003 yılında Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Şerafettin Çelik'in olaydan bir ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...

O dönem ifadesi alınan Şerafettin Çelik'in cinayet sırasında evde bulunmadığı öğrenilmişti. O dönem yapılan tüm çalışmalar sonucu cinayetin üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanmadı.

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