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Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...
Giriş Tarihi: 01.10.2022 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
11:03
Son dakika | Arzu öğretmenin katili bulundu! 18 yıl sonra itiraf etti: Kızının gözü önünde...
Son dakika haberler: İstanbul Fatih'te 18 yıl önce 10 yaşındaki kızının gözleri önünde başından iki kurşunla vurularak infaz edilen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetindeki sır perdesi ortadan kalktı. Vicdanına yenik düşerek 18 yıl aradan sonra cinayeti itiraf ederek müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'i "Kocası azmettirdi arkadaşım ve ben öldürdüm" diyen şüpheli Erkan C. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.