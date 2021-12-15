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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:30

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri... Asgari Ücret 2022 zammı için yaklaşık 7 milyon işçinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı sonrası netleşecek olan ve yeni yılda geçerli olacak Asgari Ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 2022 için ciddi bir artış yaşanacağı ve bu artışın bayram havası yaratacağını belirtirken, herkesin aklında ise AGİ ve Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak sorusu yer alıyor.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 2022 zammı miktarının bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin'den Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna ilişkin müjdeli haber gelirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı ne zaman sorusu da gündemdeki en önemli soru işareti olarak ön plana çıkıyor.

SON DAKİKA - ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret 2022 zammı için geri sayıma başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir yeni asgari ücret 2022 açıklaması daha geldi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti. 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI MÜJDESİ!

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret çok önemli. Bunla ilgili pek çok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Siyasette bunların tartışılması önemli. Asgari ücretli çalışan bazen 15 bazen 20 milyon diye rakamlar dolaşıyor ortalıkta.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. Bunların aileleri ile oluşturduğu bütünlüğü dikkate almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde çalışanların emekçilerin aldığı asgari ücrettir. Dolayısıyla bu diğer ücretleri de farklılaşmış düzeyde belirleyecek yetkiye sahip.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için müjde geldi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı ne zaman yapılacak, yeni zamlı maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Bu nedenle biz Bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.'

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