Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 2022 zammı miktarının bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin'den Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna ilişkin müjdeli haber gelirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri art arda yaşanıyor. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı ne zaman sorusu da gündemdeki en önemli soru işareti olarak ön plana çıkıyor.

SON DAKİKA - ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret 2022 zammı için geri sayıma başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir yeni asgari ücret 2022 açıklaması daha geldi.