Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. 2022 Asgari ücret zammının görüşüleceği toplantı öncesi konuyla ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemin en önemli maddeleri arasında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücrette yaşanan artışın toplumu tatmin edecek bir rakam olacağına inandığını söylerken, Aralık ayının ilk iki haftasında rakamların netleşeceğini de sözlerine ekledi. İşte, Asgari Ücret 2022 için brüt ve net tahmini rakamlar

ASGARİ ÜCRET 2022 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bu önemli toplantı öncesi ise yeni asgari ücret için net ve brüt tahminler şöyle;