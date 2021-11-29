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Haberler Yaşam Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:32

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret için yapılacak zam miktarı milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 1 Aralık'ta gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Hem Başkan Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücret 2022 maaş zammı için önemli açıklamalar yaparken yeni yılda uygulanacak zam için tahmini rakamlar da belli oldu.

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. 2022 Asgari ücret zammının görüşüleceği toplantı öncesi konuyla ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemin en önemli maddeleri arasında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücrette yaşanan artışın toplumu tatmin edecek bir rakam olacağına inandığını söylerken, Aralık ayının ilk iki haftasında rakamların netleşeceğini de sözlerine ekledi. İşte, Asgari Ücret 2022 için brüt ve net tahmini rakamlar

ASGARİ ÜCRET 2022 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bu önemli toplantı öncesi ise yeni asgari ücret için net ve brüt tahminler şöyle;

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

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Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan önce asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını dile getirdi.

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

"Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için net ve brüt tahminler geldi! Asgari Ücret maaşı ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, 2022 asgari ücret zam oranının kısa sürede belirleneceğini belirtmişti. Bilgin, "Aralık sonuna bırakmadan, 1-2 hafta içinde hemen açıklayacağız" demişti.

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