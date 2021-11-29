Asgari ücret için yapılacak zam miktarı milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 1 Aralık'ta gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Hem Başkan Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücret 2022 maaş zammı için önemli açıklamalar yaparken yeni yılda uygulanacak zam için tahmini rakamlar da belli oldu.