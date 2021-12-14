Son dakika haberleri... Asgari Ücret 2022 zammı için yaklaşık 7 milyon işçinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı sonrası netleşecek olan ve yeni yılda geçerli olacak Asgari Ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 2022 için ciddi bir artış yaşanacağı ve bu artışın bayram havası yaratacağını belirtirken, herkesin aklında ise AGİ ve Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak sorusu yer alıyor.