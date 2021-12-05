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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 10:02

SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri art arda geliyor. 1 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısının ardından milyonlarca kişinin gözü kulağı zamlı tutara çevrildi. Başkan Erdoğan, Asgari Ücret ile ilgili olarak yüksek zam sözü verirken, Bakan Bilgin de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemin en önemli maddelerinden birisi oldu. İşte, son dakika asgari ücret gelişmeleri!

SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe gelirken, milyonlarca kişi ise yeni zamlı tutarı merakla bekliyor. Hem Başkan Erdoğan hem de Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 zammı ile ilgili müjdeli açıklamaların ardından asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı da büyük merak konusu oldu. İşte, asgari ücret 2022 için zamlı tahminler ve son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

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SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir.

Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.

SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücret ile yaptıkları araştırmayı da paylaşarak, şunları söyledi:

"Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

SON DAKİKA: Asgari Ücrete büyük maaş artışı geliyor! Asgari Ücret 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE BÜYÜK ZAM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine üç konuda önemli açıklamalar yaptı ve asgari ücrete yüksek bir zam yapılacağı mesajı verdi.

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