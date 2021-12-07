Son Dakika: Asgari ücrete zam müjdesi! Yeni yılda 2022 Asgari ücret zammı Brüt-Net ne kadar, kaç TL ve ne zaman belli olacak? Maaş zam oranı hesaplama ekranı

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bugün düzenlenecek olan 2. Komisyon görüşmeleriyle beraber 2022 yılında uygulanacak zam oranı için karara doğru adım adım yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan vatandaşlar bugün de sabah saatleriyle beraber "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Komisyon geçtiğimiz senelerde 4 toplantı sonucunda kararı kamuoyuna duyurmuştu. Buna göre; Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte zamlı tahminler ve tüm detaylar...