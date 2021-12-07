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Haberler Yaşam Son Dakika: Asgari ücrete zam müjdesi! Yeni yılda 2022 Asgari ücret zammı Brüt-Net ne kadar, kaç TL ve ne zaman belli olacak? Maaş zam oranı hesaplama ekranı
Giriş Tarihi: 07.12.2021 06:54 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:24

Son Dakika: Asgari ücrete zam müjdesi! Yeni yılda 2022 Asgari ücret zammı Brüt-Net ne kadar, kaç TL ve ne zaman belli olacak? Maaş zam oranı hesaplama ekranı

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Bugün düzenlenecek olan 2. Komisyon görüşmeleriyle beraber 2022 yılında uygulanacak zam oranı için karara doğru adım adım yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan vatandaşlar bugün de sabah saatleriyle beraber "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Komisyon geçtiğimiz senelerde 4 toplantı sonucunda kararı kamuoyuna duyurmuştu. Buna göre; Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte zamlı tahminler ve tüm detaylar...

Milyonlar bugün asgari ücret zammı için müjde bekliyor! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için gözler bugünkü tespit komisyonu toplantısına çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda yetkililer 2022 senesine ilişkin zam oranını her iki tarafı da memnun edebilecek şekilde kararlaştırmaya çalışacak. Öte yandan 2. Toplantının yapılacağı bugün "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte yeni asgari ücret maaş zammı tahminleri ve konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları...

Milyonlar bugün asgari ücret zammı için müjde bekliyor! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

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Milyonlar bugün asgari ücret zammı için müjde bekliyor! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir.

Milyonlar bugün asgari ücret zammı için müjde bekliyor! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.

Milyonlar bugün asgari ücret zammı için müjde bekliyor! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücret ile yaptıkları araştırmayı da paylaşarak, şunları söyledi:

"Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

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