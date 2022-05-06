Haberler Yaşam Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

Giriş Tarihi: 06.05.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 17:18

Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

Asiye Atalay cinayetinde son dakika haberi: Esenler'de sokak ortasında başından vurarak katlettiği Asiye Atalay'ı orada bırakarak olay yerinden kaçan Ümit Karakoyun isimli katil yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Ben Asiye'yi 7 yıldır tanıyorum. Olay gecesi onun bir arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Kıskançlık krizine girdim. Konuşmak için yanına gittim. Tartışma çıktı kazayla vuruldu." dediği öne sürüldü. Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İşte Asiye Atalay cinayetindeki son dakika gelişmeleri...