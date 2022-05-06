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Haberler Yaşam Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 17:18

Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

Asiye Atalay cinayetinde son dakika haberi: Esenler'de sokak ortasında başından vurarak katlettiği Asiye Atalay'ı orada bırakarak olay yerinden kaçan Ümit Karakoyun isimli katil yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Ben Asiye'yi 7 yıldır tanıyorum. Olay gecesi onun bir arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Kıskançlık krizine girdim. Konuşmak için yanına gittim. Tartışma çıktı kazayla vuruldu." dediği öne sürüldü. Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İşte Asiye Atalay cinayetindeki son dakika gelişmeleri...

Yunus Emre KAVAK
BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

Son dakika haberler: Korkunç olay, önceki gün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı aşık Ümit karakoyun bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın (19) önünü kesti. İkili arasında bir süre konuşma oldu ardından tartışma başladı. Şahıs, yaşanan tartışma sonrası kaçmaya çalışan genç kızı silahla başından vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Arnavutköy'de saklandığı adreste gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde koltuk arasında silah ta ele geçirildi.

Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

"CANLI YAYINI İZLEDİM KISKANDIM"

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Ümit Karakoyun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Asiye ile 7 yıldır tanışıyoruz. Bir zaman sevgili olduk. Olay günü gece saatlerinde birkaç arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığını gördüm.

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Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

Oradaki yazılanları görünce kıskançlık krizine girdim. Onunla konuşmak için kapıda bekledim. Arkadaşıyla yürürken yanına gidip konuşmak istedim.

Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

Çevrede birilerini görünce silahı ona vermek istedim. Almadı bende çantasına koymak istedim, benden kaçtı, tartışma çıktı olay gerçekleşti. " dediği öne sürüldü.

Son dakika | Asiye Atalay cinayetinde canlı yayın detayı: Görünce krize girdim!

CEZAEVİNDEN 5 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Öte yandan konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ümit Karakoyun'un 2020 yılında örgütlü uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ve 5 ay kadar önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Asiye Atalay cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi | Video

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