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Haberler Yaşam Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 14:03

Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!

Son dakika haberi: Gaziantep'teki pitbull saldırısında yeni deliller ortaya çıktı. Zanlıların sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştıkları anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!

Son dakika haberi: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!

Cumhuriyet savcılığınca, dün tutuklanan site yöneticisi Mustafa E. ile Süheyla K. hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, soruşturma devam ederken kuvvetli suç şüphesini oluşturacak nitelikte yeni deliller ortaya çıktığı kaydedildi.

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Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!

Sonradan alınan tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, olayda yer alan bahse konu cins köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olduğu, bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olduğu gibi çocuk alanlarına sokulmasının yasak olduğu bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!

Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir." denildi.

Son dakika: Asiye Ateş’e pitbull saldırmıştı! Bu detay yeni ortaya çıktı: Zanlılar olaydan sonra bakın ne yapmış!

NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

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