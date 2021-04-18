HaberlerYaşamSon dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 10:41Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 10:43
Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...
Son dakika haberler... Bu sabah İstanbul Ataşehir'de korku dolu anlar yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu İstanbul istikametinde 2 taksi ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza havadan görüntülendi.