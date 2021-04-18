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Haberler Yaşam Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 10:43

Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...

Son dakika haberler... Bu sabah Ataşehir'de korku dolu anlar yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu İstanbul istikametinde 2 taksi ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza havadan görüntülendi.

Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...

Olay, Ataşehir'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Koçak idaresindeki 34 TC 26 plakalı otomobil aşırı hızla giderken bağlantı yoluna girmek için sağ şeride geçmeye çalıştı.

Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...

Erkan Uluman hakimiyetindeki 34 TEJ 56 plakalı ticari taksi de sol şeritten sağ şeride geçmeye çalışan hafif ticari araca arkadan çarptı.

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Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. O sırada arkadan gelen Bülent Altınkaya idaresindeki 34 TCP 07 plakalı ticari taksi öndeki Erkan Uluman idaresindeki taksiye yandan çarptı.

Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hafif ticari araçta ve takside bulunan yolcular sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Ataşehir'de can pazarı! Yol adeta savaş alanına döndü...

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından hafif ticari araçta sıkışan sürücü Ahmet Koçak, arkadaşı Hakan Akay ve ticari takside sıkışan yabancı uyruklu yolcu Najia Ouajıh kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, çevredeki hastaneye kaldırdı.

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