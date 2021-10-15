HaberlerYaşamSon dakika: Avcılar'da kayıp otelci ve eşi öldürülmüştü! Acılı kardeşi konuştu: Failler belli
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:51Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:34
Son dakika: Avcılar'da kayıp otelci ve eşi öldürülmüştü! Acılı kardeşi konuştu: Failler belli
İstanbulAvcılar'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız, Beylikdüzü'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. İki otel sahibi Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız ise "Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli." dedi.