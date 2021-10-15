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Haberler Yaşam Son dakika: Avcılar'da kayıp otelci ve eşi öldürülmüştü! Acılı kardeşi konuştu: Failler belli
Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:34

Son dakika: Avcılar'da kayıp otelci ve eşi öldürülmüştü! Acılı kardeşi konuştu: Failler belli

İstanbul Avcılar'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız, Beylikdüzü'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. İki otel sahibi Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız ise "Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli." dedi.

Son dakika: Avcılar’da eboğazı kesilerek öldürülmüştü! Kardeşi konuştu: Failler belli

İstanbul Avcılar'da yaşadıkları evde eşi Esra Yıldız öldürülmüş halde bulunan, kendisi de kayıp olarak aranan Nuri Yıldız Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Son dakika: Avcılar’da eboğazı kesilerek öldürülmüştü! Kardeşi konuştu: Failler belli

Nuri Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada gazetecilere konuşan Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

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Son dakika: Avcılar’da eboğazı kesilerek öldürülmüştü! Kardeşi konuştu: Failler belli

Memurlar, 'Bir açıklama yapacağız size' dediler. İki otel sahibiydi.

Son dakika: Avcılar’da eboğazı kesilerek öldürülmüştü! Kardeşi konuştu: Failler belli

Hiçbir borcu yoktu. Borcu olduğu yalan, iki oteli vardı. Hiçbir ailevi problemi de yoktu, buradaki herkes ailesi..."

Son dakika: Avcılar’da eboğazı kesilerek öldürülmüştü! Kardeşi konuştu: Failler belli

Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli.

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