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SON DAKİKA... Avrupa’da siyasi sistem sallantıda! 35 ülke koalisyon ile yönetiliyor: İşte korkulan senaryolar!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:17
SON DAKİKA... Avrupa’da siyasi sistem sallantıda! 35 ülke koalisyon ile yönetiliyor: İşte korkulan senaryolar!
Avrupa, son dönemde siyasi krizin eşiğine geldi. 35 ülke koalisyonsuz yönetilirken, aylardır hükümetin bile kurulamadığı ülkeler dikkat çekti. Fransa'nın dış borcu 5 trilyon doları aşarken Almanya'da Scholz'un 16 Aralık'taki güven oylamasını kaybetmesiyle erken seçim sürecine girildi. Yaşanan siyasi sallantı, akıllara korkulan senaryoları da getirdi. İşte detaylar!