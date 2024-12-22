SON DAKİKA... Avrupa’da siyasi sistem sallantıda! 35 ülke koalisyon ile yönetiliyor: İşte korkulan senaryolar!

AYLARDIR HÜKÜMET YOK

İlk önce Avrupa'daki genel duruma dair bazı temel bilgilere bakalım. Böylece sistemin kendi içerisinde ne denli karışık olduğunu görelim. Avrupa'da halihazırda 35 ülke koalisyon ile yürütülüyor. Büyük bir çoğunluğunda da ikiden fazla parti bir araya gelmiş durumda. Seçimlere katılım yüzde 65... Türkiye'de bu oran yüzde 80'i hep geçiyor. Aylarca koalisyon kurulamayan ülkeler var. Belçika örneğin. Haziran'dan beri hükümetsiz. 2019 seçimleri sonrası da 653 gün hükümet kurulamamıştı. İrlanda da eylülden beri hükümetsiz. Sürekli seçim tekrarlanan ülke de çok. Mesela Bulgaristan'da son 3 yılda 7 seçim oldu. Ülkelerin kendi iç seçimlerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu gibi çok daha karmaşık sistemleri var. AP seçimlerinde üye ülkelerden siyasi partiler kendi adaylarını gönderiyor. Seçilenler Avrupa çapında kendileriyle benzer düşüncelere sahip vekillerle koalisyon kurup siyasi grup oluşturuyor. 27 üyeli AB bloğunda en az yedi hükümette aşırı sağcı ve popülist partiler var.