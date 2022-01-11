Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

Son dakika haberi: Tüyler ürperten cinayet dün saat 22.00'da İstanbul bir restoranda işlendi…. Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. SON DAKİKA: DİLARA YILDIZ'IN EVİNDE BEKLEMİŞ! Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla'da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. İstanbul Tuzla'da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız'a 5 el ateş etti. DİLARA YILDIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. SON DAKİKA | 10 GÜN DİLARA YILDIZ'I BEKLEDİ Dönmez, daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız'ın imzalamasını ve Yıldız'a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı öğrenildi. Cinayet polis merkezinin yanında bulunan restoranda işlendi. Katil Dönmez tarafından zorla alıkonularak polis merkezinin yanında bulunan restorana getirilen Avukat Dilara Yıldız burada bir süre katil Dönmez ile oturdu. Çevredekilerin iddiasına göre, Yıldız lavoboya giderken dahi katil Oktay Dönmez, Yıldız'ın yanından ayrılmadı. İkili restoranda bir süre konuştuktan sonra, olay yerine gelen polis ekiplerini gören Dönmez panik yaparak ayağa kalktı. Dilara Yıldız'a 5 el ateş eden Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yıldız olay yerinde vücuduna aldığı kurşunlar ile hayatını kaybetti. SON DAKİKA: KATİL OKTAY DÖNMEZ'İN GÖNDERDİĞİ MESAJLAR KAN DONDURDU SON DAKİKA: CANİ EVİNDE KALMIŞ Avukat Dilara Yıldız'ın kadına şiddete karşı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı görüldü. Yıldız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde paylaştığı gönderide, 'Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez' şeklinde tepki gösterdiği görüldü. Avukat Dilara Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları acı olayı haber alır almaz olay yerine koştu. Cinayetin işlendiği restoran önünde toplanan Yıldız'ın acılı yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Dilara Yıldız'ın yakın arkadaşı, 'Bayağı bir zamandır tehdit alıyordu. Hatta biz uyardık, tek kalma, tek gelme. Evinde kalmış, kendisi yokken. Bugün nasıl yakaladı onu tam bilmiyorum, sadece benden yardım istedi. İlk beni aradı, benim haberim yoktu İstanbul'a geldiğinden. 'Bana gelecektin Meniş, sakın gelme' dedi. Ben bir an kala kaldım, nasıl? dedim. Dedi gelme, ben misafir ağırlıyorum şu anda dedi. Sesi çok tedirgin ve keskindi. Tamam mı dedi ardından kapattı. Ben eşime dedim eyvah bu dedim, sapık bunu yakaladı. Ondan sonra ailesine ulaştım' dedi.