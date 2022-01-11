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Haberler Yaşam Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:27

Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da kan donduran bir cinayet işlendi. Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından restoranda katledildi. Katilin, Yıldız'a gönderdiği mesajlar ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

Son dakika haberi: Tüyler ürperten cinayet dün saat 22.00'da İstanbul bir restoranda işlendi…. Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti.

Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

SON DAKİKA: DİLARA YILDIZ'IN EVİNDE BEKLEMİŞ!

Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla'da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

İstanbul Tuzla'da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

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Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız'a 5 el ateş etti.

Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

DİLARA YILDIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Avukat Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Avukat Dilara Yıldız katledilmişti! Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kanınla sana duş aldıracağım!

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.


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