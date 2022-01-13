Son dakika: Avukat Dilara Yıldız’a yürek yakan sözler: "Katiline mi aşık oldun yavrum”

SON DAKİKA: AVUKAT DİLARA YILDIZ'A YÜREK YAKAN AĞIT: "KATİLİNE Mİ AŞIK OLDUN YAVRUM"

İstanbul Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesinde bulunan bir restoranda İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.