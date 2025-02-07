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SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser'e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
07:20
SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser'e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan avukat Işıl Gülümser, geçtiğimiz 23 Ekim günü akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan avukat ifadesinde, Beyazıt'taki handa odabaşılık yapan Selaman T.'yi suçladı. Odabaşının yılda 2 milyon liralık kira gelirini zimmetine geçirdiği iddia edildi. Avukat Gülümser, odabaşı Selman T. tarafından önce tehdit edildi ardından da aracı kurşunlanarak ölümle burun buruna geldiğini ileri sürdü. Gülümser'in şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Selaman T.'nin 'mala zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapsini talep etti.