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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser'e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 07:20

SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser'e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan avukat Işıl Gülümser, geçtiğimiz 23 Ekim günü akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan avukat ifadesinde, Beyazıt'taki handa odabaşılık yapan Selaman T.'yi suçladı. Odabaşının yılda 2 milyon liralık kira gelirini zimmetine geçirdiği iddia edildi. Avukat Gülümser, odabaşı Selman T. tarafından önce tehdit edildi ardından da aracı kurşunlanarak ölümle burun buruna geldiğini ileri sürdü. Gülümser'in şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Selaman T.'nin 'mala zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapsini talep etti.

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser’e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı

Son dakika... Korkunç olay geçtiğimiz yıl 23 Ekim akşamı İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. İstanbul Barosu'na üye olan avukat Işıl Gülümser, beraberindeki bir kişiyle Beyazıt'tan yola çıktı. Saat 20.10 sıralarında Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu kavşağını geçen Gülümser, seyir halindeyken üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosikletin kendisini takip ettiğini anladı. Gülümser'in lüks aracı, kasklı iki kişi tarafından kurşunlandı.

SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser’e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı

Şüpheliler, saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan Işıl Gülümser, soluğu karakolda aldı. Yeşilköy'de Polis Merkezi'ne giden Gülümser yaşadıklarını anlattı. Araçta yapılan incelemede bir kurşun çekirdeğine ulaşıldı.

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SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser’e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı

ODABAŞINI SUÇLADI

Gülümser, ifadesinde, aracının kurşunlanmasıyla ilgili Beyazıt'taki handa odabaşılık yapan Selaman T.'yi suçladı. Selaman T.'nin azmettirici olduğunu belirterek: "Bu kişi, müvekkillerime ait Beyazıt'taki handa odabaşı. Handaki kiraları toplayıp zimmetine geçirmiş. Çoğu yaşlı ve yurtdışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de 15 Ağustos'ta ihtarname gönderdim, hanı terk etmesini istedim. İhtarnameyi gönderdiğim için ölümle tehdit edildim. Bu olayla ilgili şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Avukat Işıl Gülümser’e ölüm tehdidi: Aracında silahlı saldırıya uğradı

"KİMSE BENİ HANDAN ÇIKARAMAZ"

Avukat Işıl Gülümser ifadesinin devamında 23 Ekim günü hana giderek Selman T.'nin damadı E.Y.'ye, şahsın handan çıkması gerektiğini söylediğini ve iddiaya göre damat, kayınpederinin, "Kimse beni buradan çıkaramaz" cümlesini kurduğunu vurguladı. İddiaya göre Gülümser'in aracı bu diyalogdan yaklaşık bir saat sonra da Yeşilköy'de motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı. Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Selman T. ise sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Işıl Gülümser, itiraz için hazırladığı beyanında şüpheli Selman T.'nin serbest kalmasından 3 gün sonra bilmediği bir numaradan arandığını, "Sen handaki avukat mısın? Avukat Hanım bak, sana söylüyorum. Seni daha önce uyardık. Handa yaptıklarınız yetti. Sen istedin, senin cenaze namazını kılacağız" sözleri ile tehdit edildiğini vurguladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Selaman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Selaman T.'nin azmettirmesi sonucunda meçhul şüphelilerin avukat Işıl Gülümser'in aracının yanına gelerek araca ateş ettikleri, mermi giriş çıkışları ile araca zarar verdikleri tespit edildi. Selaman T.'nin 'mala zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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