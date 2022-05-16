Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi.