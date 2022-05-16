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Haberler Yaşam Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar
Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:49

Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Son dakika haberi: Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ise hayrete düşürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

DREJ ALİ'NİN KAMUOYUNDA OLUŞAN KORKUTUCU GÜCÜNÜ KULLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Bakırköy ve çevresinde "Drej Ali" lakaplı öz amcası olan Ali Yasak'ın yıllardır kamuoyunda bilinen korkutucu gücünü kullanarak bölgede söz sahibi olmaya çalıştığı belirtildi.

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Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

OLAY ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDA BİR DAİRENİN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin Ahmet Yosunlu'ya kayıtlı olduğu, bu dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün bu daireyi satmak amacıyla müşteri aradığı ve bu sırada dairenin bulunduğu apartmanın en üst katındaki oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığı ve ikilinin satılacak olan daireye müşteri bulunması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

OLAY ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDA BİR DAİRENİN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin Ahmet Yosunlu'ya kayıtlı olduğu, bu dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün bu daireyi satmak amacıyla müşteri aradığı ve bu sırada dairenin bulunduğu apartmanın en üst katındaki oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığı ve ikilinin satılacak olan daireye müşteri bulunması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi.

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