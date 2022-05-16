Haberler
Yaşam
Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar
Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
14:49
Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar
Son dakika haberi: Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ise hayrete düşürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...