Son dakika ay tutulması haberleri: Dünya bugün yaşanacak ay tutulmasına kilitlendi. Türkiye'den gözlemlenemeyecek olan ve Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.