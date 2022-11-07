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Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025'te
Giriş Tarihi: 07.11.2022 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
11:32
Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025'te
Son dakika ay tutulması haberleri: Takvimler 2025'i gösterene kadar bir daha gerçekleşmeyecek olan Kanlı Ay tutulması, Türkiye saati ile bugün 14:00'te meydana gelecek. Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, yarın saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek