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Haberler Yaşam Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025'te
Giriş Tarihi: 07.11.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 11:32

Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025'te

Son dakika ay tutulması haberleri: Takvimler 2025'i gösterene kadar bir daha gerçekleşmeyecek olan Kanlı Ay tutulması, Türkiye saati ile bugün 14:00'te meydana gelecek. Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, yarın saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek

Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025’te

Son dakika ay tutulması haberleri: Dünya bugün yaşanacak ay tutulmasına kilitlendi. Türkiye'den gözlemlenemeyecek olan ve Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025’te

2025'E KADAR KANLI AY TUTULMASI OLMAYABİLİR

AA muhabirinin, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Ayrıca bakır rengindeki kanlı ay tutulmasının tekrarının ise ancak 2025'te yaşanabileceği belirtiliyor.

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Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025’te

Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025’te

AY TUTULMASI SAA KAÇTA VE TÜRKİYE'DEN GÖZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

Son dakika | Ay tutulması için nefesler tutuldu; bir sonraki kavuşma 2025’te

TAM TUTULMA İÇİN SAAT VERİLDİ

Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

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