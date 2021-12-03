HaberlerYaşamSon dakika: Aydın'da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...
Giriş Tarihi: 03.12.2021 14:20Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 14:21
Son dakika: Aydın'da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...
Son dakika haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde, arkadaşı Süleyman Uçar (32) ile birlikte denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak'ın (34), 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu. Deniz patlıcanı avcıları tarafından bulunan, aküye telle bağlı iskeletin Sakak'a ait olduğu yapılan DNA testiyle kesinleşirken, gözaltına alınan Uçar tutuklandı.