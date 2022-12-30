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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Aydın'daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın
Giriş Tarihi: 30.12.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 18:40

SON DAKİKA | Aydın'daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede tüp patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patmadan saniyeler önce bir işletme çalışanının "Kaçak var, acil çıkın" diyerek vatandaşları uyardığını söyledi.

SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

Son dakika haberine göre; A Haber'e bağlanarak Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamaya ilişkin bilgi aktaran AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patlamadan kısa süre önce yaşananları anlattı.

SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

"4 KADIN, 3 ÇOCUK VEFAT ETTİ"

Patlamanın tüp değişimi sırasında yaşandığını söyleyen Abak, "Sanayi tüp değişimi sırasında meydana gelen patlama sonucu 4 kadın, 3 çocuk vefat etti. Maalesef istemediğimiz bir hadise yaşandı." dedi.

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SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

"1 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ"

Bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini aktaran Mustafa Abak, "Olay yeri inceleme ekipleri gereken incelemeleri yaptılar. Olayla ilgili ihmali olduğu düşünülen kişinin gözaltına alınıp emniyete götürüldüğünü biliyorum. İtfaiye tarafından gerekli soğutma çalışmaları yapıldı. Patlamanın yaşandığı Kıbrıs Caddesi Nazilli'nin en işlek caddelerinden birisi." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

"GAZ KAÇAĞI VAR ÇABUK ACİL ÇIKIN"

Patlamadan saniyeler önce bir çalışanın vatandaşları uyardını söyleyen Abak, "İlk gaz kaçağında orada çalışan bir arkadaşımız bazı vatandaşlara 'Gaz kaçağı var, çabuk acil çıkın' deyince bir kısım insanımız ellerinden geldiğince bölgeyi tahliye etmiş ama zemin dışında üstünde iki kat daha olduğu için maalesef orada bulunan vatandaşlarımız patlamanın akabinde çıkan yangın sonucunda içeriden çıkamaz bir hal almış ve zarar görmüşler." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

AYDIN VALİSİ: 7 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ KİŞİ YARALANDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranından 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüpteki arızaya müdahale sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

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