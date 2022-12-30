SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın

"GAZ KAÇAĞI VAR ÇABUK ACİL ÇIKIN"

Patlamadan saniyeler önce bir çalışanın vatandaşları uyardını söyleyen Abak, "İlk gaz kaçağında orada çalışan bir arkadaşımız bazı vatandaşlara 'Gaz kaçağı var, çabuk acil çıkın' deyince bir kısım insanımız ellerinden geldiğince bölgeyi tahliye etmiş ama zemin dışında üstünde iki kat daha olduğu için maalesef orada bulunan vatandaşlarımız patlamanın akabinde çıkan yangın sonucunda içeriden çıkamaz bir hal almış ve zarar görmüşler." ifadelerini kullandı.