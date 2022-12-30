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SON DAKİKA | Aydın'daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın
Giriş Tarihi: 30.12.2022 18:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
18:40
SON DAKİKA | Aydın'daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın
Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede tüp patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patmadan saniyeler önce bir işletme çalışanının "Kaçak var, acil çıkın" diyerek vatandaşları uyardığını söyledi.