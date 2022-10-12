Haberler Yaşam Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:14

Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Son dakika haberleri: İstanbul'da Azerbaycanlı şarkıcı 27 yaşındaki Nergiz Bagieva aracıyla evine dönerken bir taksi ile ufak bir kazaya karışmış ve taksicinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. İddiaların sahibi taksici konuştu. Taksi şoförü Ahmet Kuruoğlu, "Ufak bir kaza olmuş. Kendisi benim aracıma arkadan çarptı. Geçmiş olsun dedim. Bir anda küfürler hakaretler etmeye başladı. Yüzümü kollarımı tırnak içinde bıraktı. Ellerinden tutup sakinleştirmek istedim. Çevredekiler sanki ben darp edermişim gibi linç etmeye başladılar. Ben de oradan uzaklaştım. Kadının amacı taksi esnafını kötülemek. Ben namusumla gece çalışıp para kazanma derdindeyim. Beni darp etti. Ben de ondan şikayetçiyim. Darp raporum var" dedi.