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Haberler Yaşam Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:14

Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva'ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Son dakika haberleri: İstanbul'da Azerbaycanlı şarkıcı 27 yaşındaki Nergiz Bagieva aracıyla evine dönerken bir taksi ile ufak bir kazaya karışmış ve taksicinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. İddiaların sahibi taksici konuştu. Taksi şoförü Ahmet Kuruoğlu, "Ufak bir kaza olmuş. Kendisi benim aracıma arkadan çarptı. Geçmiş olsun dedim. Bir anda küfürler hakaretler etmeye başladı. Yüzümü kollarımı tırnak içinde bıraktı. Ellerinden tutup sakinleştirmek istedim. Çevredekiler sanki ben darp edermişim gibi linç etmeye başladılar. Ben de oradan uzaklaştım. Kadının amacı taksi esnafını kötülemek. Ben namusumla gece çalışıp para kazanma derdindeyim. Beni darp etti. Ben de ondan şikayetçiyim. Darp raporum var" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Son dakika haberleri: 10 yıldır İstanbul'da ikamet eden Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva geçtiğimiz günlerde sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'nda iş yerinden çıkmış evine doğru giderken bir taksi onun aracını sağ tarafından geçmek istedi.

Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Ama aracına çarptı, taksici bir şey olmamış gibi yoluna devam edince genç kadın korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikayetçi oldu.

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Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra saat:05.00 sıralarında evime doğru giderken sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca aracıma çarpan bu ticari araç durdu ve içerisinden şoförü indi.

Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Ben araçtan inerek kendisine ne yapıyorsun dediğimde bu şahıs beni saçımdan tuturak yüzümü yumruklamaya başladı. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Darp edilmenin etkisiyle dudağım patladı burnumda ve çenemde ağrılar bulunmakta.

Son dakika: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva’ya dehşeti yaşatmıştı! O taksici konuştu: Üzerime yürüyüp...

Beni darp eden bu şahıs kaçmaya çalışınca ben aracın plakası almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım bunu farkeden taksi şoförü tekrar geri dönüp bana saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı ve çalışmaz hale getirdi. Bunun sonucu bileğimde de ağrılar oluştu" ifadelerini kullandı.

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