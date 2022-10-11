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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı
Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:33

SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

Son dakika haberleri: Sanatçı Nergiz Bagieva, yolda aracına çarpan taksici magandayı uyarınca saldırıya uğradı. Taksi şoförü, önce sanatçıyı darp edip burnunu kırdı. Ardından sanatçının kafasını demir bariyere çarpan maganda, cep telefonunu da kırıp kayıplara karıştı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

SON DAKİKA HABERLERİ: 10 yıldır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gece sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı.

SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmekte olan Bagieva'nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

ÖNCE HAKARETLER SAVURDU SONRA TEKME TOKAT SALDIRDI

Bagieva, bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıya tekme tokat girdi.

SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikâyetçi oldu.

SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

"TELEFONUMU KIRDI"

Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı.

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