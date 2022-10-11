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SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı
Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
07:33
SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti! Hayatının şokunu yaşadı: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı
Son dakika haberleri: Sanatçı Nergiz Bagieva, yolda aracına çarpan taksici magandayı uyarınca saldırıya uğradı. Taksi şoförü, önce sanatçıyı darp edip burnunu kırdı. Ardından sanatçının kafasını demir bariyere çarpan maganda, cep telefonunu da kırıp kayıplara karıştı.