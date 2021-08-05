Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde tabut detayı! Mustafa Murat Ayhan öldürmüştü! Ablası Twitter’dan açıkladı

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Azra'nın ablası Ezgi, Twitter'dan yürek dağlayan bir paylaşım yaptı. Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu. KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu. AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU İŞTE KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN'IN İLK İFADELERİ Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı çarpraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde, 'Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok' diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı. POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı. MUSTAFA MURAT AYHAN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, 'Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm' dedi. AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NUN CESEDİNİN YERİNİ GÖSTERDİ Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. GENÇ KADININ VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Abla Ezgi Haytaoğlu'nun 'Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı' çığlıkları yürekleri dağladı. Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekti. Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi. KASAP BICAĞI İLE KESMİŞ Ayrıca katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde kasap bıçağı ile kestiği ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın cesedinin parçalarını Kepez'deki ormanlık alanda bulunmaması için 5 ayrı noktaya gömdüğü anlaşıldı. TUTUKLANDI Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verilirken, cenazedeki tabut detayı yürek dağladı. Azra'nın ablası Ezgi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Azra'yı çocuk tabutuna koydular. Daha ne söylenir'