Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan tabut detayı! En yakını Twitter'dan açıkladı
Giriş Tarihi: 05.08.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 13:10

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan tabut detayı! En yakını Twitter'dan açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye, Antalya'da işlenen Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetiyle sarsıldı. Genç kadın toprağa verilirken, cenazedeki ayrıntı yürek burktu En yakını Twitter'dan paylaştı. İşte son dakika ayrıntıları...

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan detay! En yakını Twitter’dan açıkladı

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Azra'nın ablası Ezgi, Twitter'dan yürek dağlayan bir paylaşım yaptı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan detay! En yakını Twitter’dan açıkladı

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan detay! En yakını Twitter’dan açıkladı

KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan detay! En yakını Twitter’dan açıkladı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan detay! En yakını Twitter’dan açıkladı

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA