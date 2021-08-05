Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde yürek burkan tabut detayı! En yakını Twitter'dan açıkladı

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Azra'nın ablası Ezgi, Twitter'dan yürek dağlayan bir paylaşım yaptı.