Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
15:45
SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Alım ilanın ardından KPSS puanıyla kontenjana dahil olan adaylar başvurularını gerçekleştirdi ve sözlü sınava tabi tutuldu. 1 Temmuz tarihinde başlayan sözlü sınavların sona ermesinin ardından sonuç ekranı ziyaret edilirken Bakan Tekin'den açıklama geldi. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı