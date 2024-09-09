SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuş ve aday öğretmenler için söz mülakat süreci başlamıştı. Sözlü mülakat sürecinin sona ermesinin ardından binlerce aday sonuçlarını sorgularken son dakika açıklamasıyla Bakan Tekin son noktayı koydu. İşte 20 bin öğretmen ataması sözlü mülakat sonuçları E-devlet ekranı