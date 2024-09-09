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Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:45

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Alım ilanın ardından KPSS puanıyla kontenjana dahil olan adaylar başvurularını gerçekleştirdi ve sözlü sınava tabi tutuldu. 1 Temmuz tarihinde başlayan sözlü sınavların sona ermesinin ardından sonuç ekranı ziyaret edilirken Bakan Tekin'den açıklama geldi. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuş ve aday öğretmenler için söz mülakat süreci başlamıştı. Sözlü mülakat sürecinin sona ermesinin ardından binlerce aday sonuçlarını sorgularken son dakika açıklamasıyla Bakan Tekin son noktayı koydu. İşte 20 bin öğretmen ataması sözlü mülakat sonuçları E-devlet ekranı

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SON DAKİKA BAKAN TEKİN AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanı: "Mülakat süreci tamamlandı, Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız."

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SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

SON DAKİKA BAKAN TEKİN DUYURDU! 20 Bin Öğretmen Mülakat Sonuç Sorgulama: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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