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SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:39
SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı
Son dakika haberleri: Bolu'da Kartaltepe Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde meydana gelen yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.