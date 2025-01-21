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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:39

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartaltepe Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde meydana gelen yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı

Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında şu ana kadar 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı

"MUTLAKA GEREĞİ YAPILACAK"

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, otel yangınında ölü sayısının 66'ya yükseldiğini açıklayarak, "İdari soruşturmayı da İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz.

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SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı

Bütün süreçlerle birlikte, ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı incelenecek. Buna vesile olup da canımızın yanmasına sebep olan hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka gereği yapılacaktır" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı

OTEL SAHİBİ DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi dahil 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi dahil 4 gözaltı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."

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