Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

"CİNAYET ÇOK KISA SÜREDE AYDINLATILACAK"

Bakan Yerlikaya, "Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada…