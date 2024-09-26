Giriş Tarihi: 26.09.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
23:17
Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni, dere yatağının kenarında bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin Güran cinayeti ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...