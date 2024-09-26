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Giriş Tarihi: 26.09.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:17

Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni, dere yatağının kenarında bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin Güran cinayeti ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, cinayetin çok kısa sürede açıklığa kavuşacağını söyledi.

Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

"CİNAYET ÇOK KISA SÜREDE AYDINLATILACAK"

Bakan Yerlikaya, "Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada…

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Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

Jandarma, Emniyet orada… Sürecin geldiği noktada, bunun çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz.

Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

Bu noktada medyanın üzerine düşen sorumluluğu yaptığını düşünüyoruz.

Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Narin Güran açıklaması: Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak

Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak. Bu iş çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacak. Katiller cezasını bulacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA