Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:29

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "İzmir Yamanlar'daki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangın da kontrol edildi. Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum ise orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. İşte illerdeki son durum...

AJANSLAR
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu’daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi.

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu’daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

BAKAN YUMAKLI: 3 YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Tarım Bakanı Yumaklı yaptığı son açıklamada: "İzmir Yamanlar'daki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangın da kontrol edildi. Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum ise orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

Bakan Yunaklı'dan orman yangınları açıklaması '5 yangın devam ediyor mücadele sürüyor'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu’daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka'daki yangında 4'üncü güne girildi. Günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale sürüyor. Öte yandan, yanan alanlar dronla görüntülendi.

SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'da orman yangınında son durum

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu’daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

MENDERES VE URLA'DAKİ YANGINLAR 2'NCİ GÜNÜNDE!

Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına da gece boyu ekipler müdahale etti.

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu’daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Yangında, 2'nci güne girilirken, 5 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ile ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA