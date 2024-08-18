SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu’daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

BAKAN YUMAKLI: 3 YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Tarım Bakanı Yumaklı yaptığı son açıklamada: "İzmir Yamanlar'daki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangın da kontrol edildi. Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum ise orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

Bakan Yunaklı'dan orman yangınları açıklaması '5 yangın devam ediyor mücadele sürüyor'