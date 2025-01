Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!

25.12.2024 HASİBE BAKAR-KASAP HİKMET - KIYMA Sakatat (Taşlık) Tespiti STT:03.09.2024 FATİH İSTANBUL Et ve Et Ürünleri

25.12.2024 GÜLTEPE PEYNİRCİLİK-MEHMET TABAK B.R.K. AYVALIK NATURAL TAŞ BASKI SIZMA ZEYTİNYAĞI Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti TETT:24.03.2025 KAĞITHANE İSTANBUL Bitkisel Yağlar

25.12.2024 ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ARİFOĞLU KEKİK Yabancı Madde Tespiti 010 AVCILAR İSTANBUL Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

25.12.2024 AKSOY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SİLİVRİ AKSOY ÇİFTLİK YOĞURDU Bitkisel Yağ Tespiti 28 SİLİVRİ İSTANBUL Süt ve Süt Ürünleri

25.12.2024 ASR ET ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI ZIRVEDEN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PILIÇ KUVEZ SUCUK Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 25.01.2025 KOCASİNAN KAYSERİ Et ve Et Ürünleri