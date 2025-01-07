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Haberler Yaşam Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:06

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor ve etiketiyle içeriği uyuşmayan, insan sağlığını tehlikeye atan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladığı listeyi güncelleyerek, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Denetimler sonucunda, dana sucukta kanatlı et kullanımı, zeytinde pirina yağı karıştırılması, toz biberde yabancı madde bulunması ve süt olarak satılan ürünlerde su kullanımı gibi birçok usulsüzlük tespit edilerek yasal süreç başlatıldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak 2025 itibarıyla güncel hileli gıda ürünleri listesi…

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Son olarak listede yer alan gıda ürünleri ve üreticilerine bakıldığında ana sucukta domuz eti kullanımı, zeytinde pirina yağı karıştırılması, toz biberde insan sağlığı için son derece zararlı yabancı madde bulunması ve süt olarak satılan ürünlerde su kullanımı gibi gıda sahtekarlıkları tespit edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Ocak 2025 güncel hileli ürünler listesi haberin devamında...

Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, ilgili listeleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden anbean güncellemeye devam ediyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!
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Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!

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