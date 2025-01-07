Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Son olarak listede yer alan gıda ürünleri ve üreticilerine bakıldığında ana sucukta domuz eti kullanımı, zeytinde pirina yağı karıştırılması, toz biberde insan sağlığı için son derece zararlı yabancı madde bulunması ve süt olarak satılan ürünlerde su kullanımı gibi gıda sahtekarlıkları tespit edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Ocak 2025 güncel hileli ürünler listesi haberin devamında...