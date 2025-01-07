Haberler
Yaşam
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:06
Son Dakika: Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi! Sucukta domuz eti, zeytinde pirana yağı, kıymada at eti tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor ve etiketiyle içeriği uyuşmayan, insan sağlığını tehlikeye atan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladığı listeyi güncelleyerek, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Denetimler sonucunda, dana sucukta kanatlı et kullanımı, zeytinde pirina yağı karıştırılması, toz biberde yabancı madde bulunması ve süt olarak satılan ürünlerde su kullanımı gibi birçok usulsüzlük tespit edilerek yasal süreç başlatıldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak 2025 itibarıyla güncel hileli gıda ürünleri listesi…