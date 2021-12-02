EYT son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Daha Başkan Erdoğan'ın çözülmesi için talimat verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusu, ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. Bu noktada EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne soruları ile birlikte, EYT kimleri kapsıyor, çıkar mı ve ne zaman emekli olurum soruları öne çıkıyor.

EYT YASASI ÇIKACAK MI? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur.

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.