Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından çözülmesi için talimat verilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Almanya ve Finlandiya modelleri inceleniyor. EYT bekleyen vatandaşlar, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT yasası kimleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte pek çok vatandaş, daha erken sürede emekli olma hakkı kazanacak. Öte yandan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması da Bakanlıktan geldi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT yasası kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde