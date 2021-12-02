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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:50

SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından çözülmesi için talimat verilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Almanya ve Finlandiya modelleri inceleniyor. EYT bekleyen vatandaşlar, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT yasası kimleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte pek çok vatandaş, daha erken sürede emekli olma hakkı kazanacak. Öte yandan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması da Bakanlıktan geldi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT yasası kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde

SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Daha Başkan Erdoğan'ın çözülmesi için talimat verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusu, ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. Bu noktada EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne soruları ile birlikte, EYT kimleri kapsıyor, çıkar mı ve ne zaman emekli olurum soruları öne çıkıyor.

EYT YASASI ÇIKACAK MI? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur.

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

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SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

SON DAKİKA! Bakanlıktan EYT açıklaması geldi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

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