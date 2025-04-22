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Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:20

SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...

SON DAKİKA... Aydın Efeler'de O.Ö.K ve M.K. çifti 1.5 yaşındaki kızları R.K.'nın vücudundaki morluklardan ve ağlama krizlerinden şüphelendi. Eve yerleştirdikleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde ise şoka girdi. 4 ay önce işe aldıkları bakıcı H.K.'nın küçük çocuğa şiddet uyguladığını gören çiftin şikayeti üzerine vicdansız kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi.

SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...

İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

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SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...

Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı.

2 yaşındaki çocuğa bakıcı dehşeti! Gizli kamera ortaya çıkardı | Video

SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...

Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...

Olaya ilişkin konuşan baba O.Ö.K., "Kızımız bir buçuk yaşında. 4 ay önce çocuğumuza H.K. bakmaya başladı. Çocuğun davranışında saldırgan tavırlar, gece ağlama krizleri yaşamaya başladı.