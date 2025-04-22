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SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:20
SON DAKİKA... Bakıcı dehşeti kamerada! 1.5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Vücudundaki morlukları görünce...
SON DAKİKA... Aydın Efeler'de O.Ö.K ve M.K. çifti 1.5 yaşındaki kızları R.K.'nın vücudundaki morluklardan ve ağlama krizlerinden şüphelendi. Eve yerleştirdikleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde ise şoka girdi. 4 ay önce işe aldıkları bakıcı H.K.'nın küçük çocuğa şiddet uyguladığını gören çiftin şikayeti üzerine vicdansız kadının gözaltına alındığı öğrenildi.