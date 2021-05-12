SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir, Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla tartışmaya başladı.