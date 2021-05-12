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Giriş Tarihi: 12.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 15:08

SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Son dakika haberi... 'da 10 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç ölümden döndü. Tam kapanmada sokağa çıkan ve caddede karşılaştığı grupla tartışan Metin Demir (20), tekme, tokat ve yumruklarla dövüldü. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Metin Demir, hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde Demir'i darbeden grubu arıyor.

SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir, Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla tartışmaya başladı.

SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaklaşık 10 kişilik grup, Metin Demir'i tekme- tokat darbetmeye başladı.

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SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk, tekme ve tokat darbeleriyle yaralanan Demir, caddedeki banka şubesine sığınırken, grup olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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