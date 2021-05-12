HaberlerYaşamSON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!
Giriş Tarihi: 12.05.2021 14:50Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 15:08
SON DAKİKA! Bankadan böyle çıkardılar... Az kalsın linç ediliyordu!
Son dakika haberi... Adana'da 10 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç ölümden döndü. Tam kapanmada sokağa çıkan ve caddede karşılaştığı grupla tartışan Metin Demir (20), tekme, tokat ve yumruklarla dövüldü. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Metin Demir, hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde Demir'i darbeden grubu arıyor.